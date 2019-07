Voiture autonome et électrique : Ford et Volkswagen officialisent leurs liens plus étroits

Échange de bons procédés

En route vers la conduite autonome

Source : communiqué de presse

Toutes les planètes semblaient alignées pour queetnouent des liens encore plus étroits. Et au regard des nombreuses rumeurs observées ces derniers mois, la place au doute n'avait plus lieu d'être. Mi-juin déjà, la firme d'outre-Rhin s'était éloignée d'Aurora , start-up spécialisée dans la conduite autonome, pour se rapprocher de son concurrent Argo, une entité de Ford.Début juillet ensuite, l'entreprise allemande faisait l'objet de spéculations quant à dont découlerait le partage de sa plateforme électrique . C'est désormais officialisé à la faveur d'un communiqué de presse officiel publié sur le site de Volkswagen. Fort de cet accord inédit, le binôme s'entraiderait sur deux domaines en particulier : les voitures électriques et les solutions autonomes.», indique le document. Pour ce faire, le géant américain va bel et bien utiliser la plateforme (MEB) de son homologue pour, ce qui lui permettra de commercialiser son premier modèle d'ici 2023.En échange, Volkswagen a l'intention d'acquérir un certain nombre de parts d'Argo, dans le but de booster ses projets relatifs à la conduite autonome en Europe et aux États-Unis. Mais sachez que la jeune pousse, bien que partenaire de ces deux clients pour le moins prestigieux, travaillera avec eux de manière totalement indépendante. Pas question de mélanger les projets.