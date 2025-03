Il permet aux développeurs et fabricants d'intégrer des technologies de sécurité avancées tout au long du cycle de développement de leurs véhicules. Ainsi, la suite complète garantit la sécurité des capteurs, des logiciels et des mises à jour tout en proposant des environnements de simulation et de validation pour tester les voitures dans des conditions virtuelles réalistes. Par exemple, il est en mesure de tester les capteurs afin de détecter et de corriger les anomalies. De quoi réduire les risques avant des tests en conditions réelles, explique NVIDIA.