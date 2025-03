Pour les besoins plus importants, la DGX Station intègre le GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip avec une mémoire impressionnante de 784 Go. Cette approche qui rapproche CPU et mémoire offre des performances supérieures grâce à une architecture mieux adaptée aux charges d'IA, rappelant la stratégie de MediaTek et NVIDIA pour concurrencer le Snapdragon X Elite dans le segment des PC portables.

Équipé de la technologie ConnectX-8 SuperNIC, le DGX Station permet des transferts de données atteignant 800 Gb/s, autorisant la mise en réseau de plusieurs stations pour constituer un mini-cluster. Plusieurs partenaires dont ASUS, Dell et HP fabriqueront ces machines haut de gamme, dont la disponibilité est annoncée pour plus tard cette année.

Les machines DGX bénéficient de la plateforme NVIDIA AI Enterprise avec les microservices NIM pour optimiser le déploiement des modèles d'IA. Cette suite facilite la transition entre développement local et mise en production, un atout considérable pour les équipes de recherche souhaitant expérimenter avec des modèles comme Mistral NeMo 12B, développé conjointement par Mistral AI et NVIDIA sur l'infrastructure DGX Cloud.