Ce qui interpelle, c'est l'écart générationnel apparent entre la M3 Ultra et le reste de la gamme Apple Silicon. Alors que les puces M4, M4 Pro et M4 Max sont déjà sur le marché ou récemment annoncées, la M3 Ultra semble accuser un léger retard. Apple propose désormais deux options de System on a Chip (SoC) pour le Mac Studio : la M4 Max et la M3 Ultra. Ce choix met en lumière une concurrence interne inédite, où la puce a priori inférieure sur le papier (M4 Max) pourrait se montrer plus performante dans certains scénarios d'utilisation courante. Notebookcheck confirme cette tendance en indiquant que la M4 Max excelle particulièrement dans les tâches monocœur.