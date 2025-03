La vraie nouveauté de cette gamme est bien entendue la puce M3 Ultra, un tout nouveau processeur avec un CPU jusqu’à 32 cœurs avec 24 cœurs de performance, un GPU jusqu’à 80 cœurs et le Neural Engine 32 coeurs. Elle est livrée en standard avec 96 Go de RAM, et jusqu'à 512 Go pour les clients souhaitant la version la mieux équipée (et la plus onéreuse). Enfin, ce Mac Studio peut exécuter des modèles d'IA avec plus de 600 milliards de paramètres entièrement en mémoire pour sa version la plus avancée.