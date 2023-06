Le Mac Studio passe la seconde avec le processeur M2

L'amélioration notable de cette nouvelle version est l'arrivée de la puce M2. Ou devrait-on dire les puces M2 puisque, pour l'occasion, Apple propose à la fois une version équipée du SoC M2 Max et une autre intégrant le M2 Ultra.

Apple nous promet 50% d'amélioration avec la puce M2 Max par rapport au M1 Max, et des performances quatre fois supérieures à l'iMac 27 pouces intégrant une puce Intel. Le processeur inclut 12 cœurs CPU et jusqu'à 38 cœurs GPU. À titre de comparaison, Apple explique que les utilisateurs d'After Effects verront jusqu'à 50% d'amélioration par rapport à la précédente version.

Le M2 Ultra offre quant à lui des performances doublées par rapport au M2 Max, avec 50% de mémoire unifiée supplémentaire et une configuration maximale intégrant 192 Go de RAM, avec 800GB/s pour les professionnels les plus exigeants. La puce M2 Ultra inclut 24 cœurs CPU et jusqu'à 76 cœurs GPU.

Le Mac Studio inclut également une puce Wi-Fi 6E, la dernière version en date de la norme sans-fil, pour vous offrir les meilleurs débits possibles.

Le Mac Studio sera disponible à un prix de 2 399 € à partir du 13 juin prochain, et les précommandes sont ouvertes dès à présent.