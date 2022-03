Le Mac Mini arriverait en M2 et M2 Pro pour muscler son jeu

La première de ces deux configurations, désignée en interne par le nom de code J473, serait donc motorisée par une puce M2, remplaçante de l'actuelle puce M1, lancée en 2020 et basée sur l'A14 Bionic d'Apple d'un point de vue architectural. Ce nouveau SoC serait surnommé « Staten » par Apple et profiterait d'une architecture héritée en partie de la puce A15 des iPhone 13 . On y trouverait à nouveau 8 cœurs CPU, mais avec cette fois un maximum de 10 cœurs GPU (contre 8 maximum à l'heure actuelle).