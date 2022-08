Plus de 2 mois pour obtenir un Mac Studio ? Pourquoi Apple ne tient pas la cadence

Dévoilé en mars dernier à l'occasion de sa désormais traditionnelle keynote de printemps, le Mac Studio est un ordinateur pensé avant tout pour les créatifs et les professionnels.

Son format le rapproche du Mac mini, en plus épais, mais la marque californienne a musclé son appareil avec des configurations allant de la puce M1 Max au M1 Ultra, un SOC surpuissant qui, pour résumer, est la fusion de deux puces M1 Max avec 20 coeurs CPU et jusqu'à 64 cœurs GPU pour les plus exigeants.

Pourtant, les utilisateurs qui souhaitent passer à ce Mac Studio pour la rentrée devront ronger leur frein puisque le site officiel d'Apple affiche des délais compris entre deux mois et deux mois et demi pour certaines configurations.