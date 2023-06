Le Mac Pro passe enfin aux processeurs Apple M2... mais à quel prix ?

Le Mac Pro avait suscité les moqueries de nombreux utilisateurs pour son format tour, qui avait été rapidement comparé à une râpe à fromage. Les designers d'Apple ne semblent pas avoir été vexés outre-mesure, et proposent avec le Mac Pro 2023 un appareil en tout point identique.

On compte huit ports Thunderbolt 4 sur le Mac Pro 2023, six au dos de la tour et deux sur le devant, plus accessibles pour y brancher des accessoires. Le Mac Pro comprend aussi trois ports USB-A, deux ports HDMI à bande passante plus élevée pour pouvoir prendre en charge des résolutions jusqu’à 8K et des fréquences d’images jusqu’à 240 Hz, deux ports 10 Gb Ethernet et enfin une prise casque.

Apple n'en oublie pas la connectivité, et qui dit Mac Pro, dit performances over-the-top. Le nouvel ordinateur d'Apple comprend ainsi une puce Wi-Fi 6E, ainsi que le support du Bluetooth 5.3.