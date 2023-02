Surpuissant, extrêmement cher et pas évolutif du tout : le futur Mac Pro d'Apple serait-il celui de trop ?

Le GPU proposé devrait malgré tout être costaud, avec jusqu'à 76 cœurs dédiés pour les utilisations les plus intensives dans le domaine de la vidéo, du développement logiciel ou de la 3D. On ne sait pas encore si Apple se tournera vers un processeur M1 Ultra, qui équipe déjà le Mac Studio introduit en 2022, ou d'un éventuel M2 Ultra encore plus puissant et dont les performances plus importantes seraient permises par une meilleure ventilation générale de l'ordinateur.

Il faudra encore attendre quelques mois pour voir apparaitre ce prochain Mac Pro.