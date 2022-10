Le Mac Pro peut-il vraiment devenir 2 à 4 fois plus puissant avec la puce M2 Max ?

Dans sa newsletter PowerOn, Mark Gurman prédit ainsi l'arrivée sur le Mac Pro de deux nouvelles puces : les M2 Ultra et M2 Extreme. La première serait équipée de 24 cœurs CPU et 76 cœurs GPU, contre 48 cœurs CPU et 152 cœurs GPU pour la seconde. La capacité de mémoire unifiée pourrait de son côté aller jusqu'à 256 Go sur le prochain Mac Pro, rapporte par ailleurs The Verge.

Pour rappel, la puce M2 « classique », installée notamment sur le MacBook Air 2022, se limite à 8 cœurs CPU et un maximum de 10 cœurs GPU ; tandis que la future puce M2 Pro serait équipée de 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU.

Toujours selon Gurman, Apple conduirait actuellement des tests sur une configuration du Mac Pro regroupant 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU et 192 Go de mémoire vive. Cette configuration « de base » ferait actuellement tourner macOS Ventura 13.3, dont le déploiement doit se concrétiser en France dans les prochaines heures.