L'iPad Air avec puce M3 est disponible en quatre options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To, et en quatre coloris (bleu, mauve, lumière stellaire, gris sidéral). Le modèle le plus coûteux, l'iPad Air 13 pouces en version Wi-Fi + Cellular, coûte 1 139 euros.