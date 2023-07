Un nouvel iPad Air va arriver ! Avec de l'Apple M2 ?

Sur le plan technique, ce nouvel iPad Air conserverait quoi qu'il en soit son écran LCD IPS « Liquid Retina » de 10,9 pouces et ferait toujours sans affichage ProMotion. On y trouverait par ailleurs 8 Go de mémoire vive « seulement », faisant ainsi de ce modèle un produit milieu de gamme puissant… mais toujours un bon cran derrière l'iPad Pro, notamment en matière d'affichage.

Déjà doté d'une puce M2, l'iPad Pro est en effet équipé d'une dalle Mini-LED (dans le cas du modèle 12,9 pouces) profitant de la technologie ProMotion pour osciller de manière dynamique entre 24 et 120 Hz en fonction des usages. L'iPad Air resterait pour sa part bloqué à 60 Hz.

Notons enfin que, toujours selon Mark Gurman, l'iPad Pro passerait à des écrans OLED, mais seulement à compter de 2024.