iPad Pro M2 : Apple dévoile une évolution en douceur de sa tablette

Bien entendu, le nouvel iPad Pro reste compatible avec l’Apple Pencil. Celui-ci se range et se charge toujours par magnétisme sur la tranche droite de l'appareil, et profite des avancées de cet iPad Pro. Apple annonce une détection de la pointe du stylet à 12 mm de l'écran pour obtenir une preview du curseur et effectuer un travail plus précis.

Pour les caméras, l’iPad Pro M2 n’évolue pas davantage, avec un système à deux caméras, accompagné d’un LiDAR. Le capteur grand-angle de 12 mégapixels à ouverture f/1,8 est accompagné d’un ultra grand-angle de 10 mégapixels à ouverture f/2,4. Les deux composants peuvent enregistrer de la vidéo jusqu’en 4K 60 images par seconde et ProRes 4K 30 images par seconde. Enfin, l’autonomie n’évolue pas et est annoncée à 10 heures par Apple qui, comme à son habitude, ne détaille pas les caractéristiques de la batterie intégrée à son appareil.

Comme on pouvait s’en douter, les prix de l’iPad Pro M2 sont bien supérieurs à ceux de la précédente génération. Comptez 1 069 euros pour la version 11 pouces à 128 Go, et pas moins de 1 469 euros pour le modèle 12,9 pouces, dans sa configuration de base à 128 Go. Des versions 5G sont également disponibles à des prix de départ de respectivement 1 269 et 1 669 euros.

L'iPad Pro M2 est déjà disponible à la précommande pour une livraison à partir du 26 octobre prochain.