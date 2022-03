Mac Studio : Apple disait que la RTX 3090 serait en dessous de la M1 Ultra... ce n'est pas le cas

Une journaliste de The Verge, Monica Chin, a voulu vérifier les déclarations d’Apple. Elle a comparé les performances d’un ordinateur doté d’un processeur Intel Core i9-10900, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 et de 64 Go de RAM. Elle lui a opposé un Mac Studio muni d’un SoC Ultra à 20 cœurs CPU / 64 cœurs GPU (il existe aussi une version plus modeste de la puce à 48 cœurs GPU). Le Mac Studio profite de 128 Go de mémoire unifiée, soit la configuration maximale. Bref, vous l’aurez compris, la M1 Ultra avait de quoi délivrer ici tout son potentiel.