Logiquement, le M4 Max parvient à faire encore mieux. Avec ses 16 cœurs et ses 128 Go de mémoire, cette puce est destinée aux professionnels et créatifs les plus exigeants, et ne vise pas vraiment le grand public.

Toujours sur Geekbench, elle est mesurée à 4 060 points en single-core et à 26 675 points en multi-core. Il s'agit tout simplement du premier produit testé sur Geekbench 6 à dépasser le seuil symbolique des 4 000 en single-core dans la catégorie CPU.

Devant de telles performances, nous ne pouvons qu'être impatients de tester nous-mêmes ces nouveaux MacBook Pro, pour confirmer ou non leur puissance. Il ne faudra pas attendre bien longtemps, puisqu'ils sont déjà disponibles en précommande, avec une date de sortie officielle programmée au 8 novembre 2024.