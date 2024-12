Les utilisateurs de l'ancien Jetson Orin Nano ne sont pas laissés pour compte : une simple mise à jour logicielle leur permettra de bénéficier des mêmes optimisations pour leurs applications d'IA générative. Cette évolution significative du Jetson Orin Nano illustre la volonté de NVIDIA de démocratiser le développement de l'IA en périphérie. Avec des performances accrues et un positionnement tarifaire plus accessible, ce « Raspberry Pi de l'IA » pourrait catalyser l'émergence de nouvelles applications dans des domaines aussi variés que la robotique autonome, la vision par ordinateur industrielle et l'automatisation des processus manufacturiers.