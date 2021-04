NVIDIA lance Grace, un puissant processeur basé sur ARM conçu pour l'intelligence artificielle

Les architectures ARM sont déjà exploitées depuis belle lurette par NVIDIA et en particulier sur ses SoC Tegra ou ses systèmes de conduite autonome Orin. Pour Jensen Huang, la cause est entendue : les architectures x86 ne sont plus dans l'air du temps, elles ne suffisent tout simplement plus pour traiter les quantités d'informations et les masses de calculs nécessaires aux solutions d'intelligence artificielle les plus modernes.

La montée en puissance des GPU de la marque est un premier signal, mais maintenant NVIDIA veut tout simplement se débarrasser de l'architecture x86. Les dernières feuilles de route publiées par la société américaine sont d'ailleurs on ne peut plus claires. On y voit maintenant trois segments : les GPU bien sûr avec Ampère, les DPU avec Bluefield, et les CPU donc avec Grace et ses évolutions à venir.