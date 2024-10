De quoi faire trembler NVIDIA ? Il faut dire qu'AMD a mis le paquet sur cette nouvelle génération de puces. Le MI325X embarque 256 Go de mémoire HBM3E, soit près de deux fois plus que le H200 de NVIDIA. Cette capacité mémoire accrue permet de traiter des modèles d'IA plus volumineux et plus complexes, un atout non négligeable à l'heure où les Large Language Models (LLM) ne cessent de grossir.

Mais AMD ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La firme a déjà annoncé la couleur pour les années à venir : un nouveau modèle chaque année, avec le MI350 prévu pour 2025 et le MI400 pour 2026. Cette cadence effrénée montre bien la détermination d'AMD à rattraper son retard sur NVIDIA.