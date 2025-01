Pour comprendre l’intérêt de ce nouveau projet, rappelons qu’il s’agit d’une architecture dite « Grace Blackwell », embarquant jusqu’à 20 cœurs CPU basés sur l’architecture ARM et un GPU maison dernier cri équipé de cœurs Tensor de cinquième génération. Autrement dit, le système prend en charge des modèles d’IA volumineux, allant potentiellement jusqu’à 200 milliards de paramètres sur une seule unité. C’est un pas de géant pour ceux qui souhaitent développer ou ajuster des modèles de langage de type LLM (Large Language Model) sans devoir louer des fermes de serveurs.

Le résultat ? Un boîtier qui s’apparente à un mini-ordinateur, branchable malgré tout sur une prise standard, sans exiger de système de refroidissement monstrueux. Lors de ses présentations officielles, NVIDIA a insisté sur le fait que jusqu’à 1 pétaflops de puissance est atteignable avec cette configuration. Cela n’empêche pas la plateforme de monter en gamme pour des calculs plus exigeants, offrant ainsi un large éventail de cas d’utilisation.

Si NVIDIA maîtrise déjà le domaine des GPU et du calcul accéléré, MediaTek apporte ici son savoir-faire dans la conception de puces ARM à la consommation électrique réduite. On parle de 20 cœurs ARM pour la partie CPU, le tout relié à la puce graphique via une interface à très haut débit. Résultat : une latence de communication nettement réduite et une consommation maîtrisée sur un seul et même SoC (System-on-Chip). Cette approche unifiée favorise la cohérence de la mémoire et évite d’avoir à multiplier les modules de stockage, puisque chaque station de travail peut embarquer jusqu’à 128 Go de mémoire et plusieurs téraoctets de stockage NVMe.