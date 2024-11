La nouvelle est diffusée par Digitimes et relayée par Tom's Hardware, mais en elle-même, il ne s'agit que de la suite logique d'événements qui se sont produits depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années.

Il y a quelque temps, NVIDIA avait tenté le rachat d'ARM, mais trop complexe et trop risquée, l'opération avait capoté. Cela n'avait cependant en rien entamé l'appétence de NVIDIA pour l'architecture ARM que la firme avait d'ailleurs déjà utilisée sur les puces Tegra par exemple. Oui, celles-là mêmes que l'on retrouve dans la Shield ou la Switch de Nintendo.

Mieux, mi-mai, il était question de puces NVIDIA pour animer de futures consoles portables et, deux semaines plus tard, ce sont Jensen Huang et Michael Dell, dirigeants respectifs de NVIDIA et de Dell, qui ont suggéré l'arrivée, dès l'année prochaine, d'un SoC destiné aux PC Windows signé NVIDIA.

Aujourd'hui, Digitimes va toutefois plus loin. Il n'est plus question de suggérer quoi que ce soit et nos confrères n'évoquent rien de moins que la sortie de puces NVIDIA d'ici un an, en septembre 2025.