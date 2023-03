NVIDIA Omniverse : l'IA générative au service du développement des jeux de demain ?

L'amour de NVIDIA pour l'intelligence artificielle n'est plus à prouver, et voilà maintenant que la société se fend d'une IA générative s'intéressant au développement de jeux vidéo. Une tendance en ce sens commence à s'inscrire, alors qu'Unity a également aujourd'hui annoncé sa propre IA dans le domaine.

Dans le cas de NVIDIA, cela passe par sa plateforme Omniverse, qui accueille désormais des services cloud comme ACE (Avatar Cloud Engine). Cet outil permet de créer des modèles de personnages photoréalistes et expressifs en utilisant NVIDIA Riva et Omniverse Audio2Face. Une présentation en vidéo étant plus parlante que des mots, voici une démonstration du résultat :