Unity tease son IA dans un trailer pour le moins... intrigant

La fenêtre de sa sortie en version 1.0 n'a bien sûr pas été partagée, mais Unity précise que « bientôt, les développeurs seront capables de créer bien plus rapidement d'incroyables contenus 3D en temps réel et fournir ces expériences à des milliards d'utilisateurs à travers le monde ».

Interviewé par Reuters, le P.-D.G. d'Unity John Riccitello en a dit un peu plus sur les capacités de cette IA : « Dans toute l'histoire du jeu vidéo, les dialogues ont été écrits par quelqu'un. Aujourd'hui, grâce aux IA génératives, vous pouvez donner à ces personnages motivation, personnalité et objectifs, et ensuite générer des dialogues qui n'ont pas besoin d'être écrits. »

De quoi potentiellement grandement bouleverser la manière de créer un jeu vidéo, si un tel outil venait à être utilisé de manière répandue. Et au vu de l'engouement autour d'IA similaires comme DALL-E ou Midjourney, gageons que le succès sera au rendez-vous. Pour le meilleur et pour le pire ?