Microsoft et Unity s'associent dans le but de créer une infrastructure cloud pour les développeurs

C'est avec ces objectifs en tête que Unity souhaite lancer cette « solution cloud native indépendante » en passant par Azure. Elle débouchera vraisemblablement sur une infrastructure dite sécurisée, dynamique et innovante pour les créateurs. Par ailleurs, l'industrie du jeu vidéo n'est pas la seule visée. Les outils conviendront aussi aux artistes 3D désireux de concevoir des univers « non ludiques » via le cloud. Bref, il ne nous reste plus qu'à patienter pour voir comment (et si) toutes ces belles promesses se matérialiseront.