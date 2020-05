AMD se lie avec Oxide Games, le Cloud gaming en ligne de mire

Le Cloud gaming continue doucement mais sûrement à s'imposer sur le marché et des alliances commencent à prendre forme pour répondre aux exigences de cette nouvelle manière de jouer.

C'est en ce sens que AMD et Oxide Games ont décidé de s'associer sur plusieurs années.

Un partenariat prometteur ?

Avec l'émergence du Cloud gaming, les plus grandes marques du monde ont décidé de se lancer sur ce marché prometteur. Parmi les acteurs principaux, nous retrouvons Google avec Stadia, Sony et son PlayStation Now ou encore Microsoft avec le très récent Project xCloud. Ce dernier vient tout juste d'arriver en France dans le cadre d'une bêta fermée.

C'est donc en toute logique que d'autres sociétés ont choisi de se lancer dans le Cloud gaming. Via un communiqué de presse posté sur son site, le géant américain AMD a officialisé un partenariat inédit avec Oxide Games. Cette entreprise fondée en 2013 est spécialisée dans la conception de jeux vidéo. Elle est également à l'origine du moteur Nitrous Engine.