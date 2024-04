Découvrir des jeux vidéo gratuitement dans son navigateur, c'est désormais possible sans téléchargement ni installation

Mis au point par Fergus Leleu, Jean-Baptiste Kempf et Yannis Weinbach, experts en cloud, publicité et jeux vidéo (et tous passés par Shadow), Playruo est une solution de cloud gaming consacrée à la découverte des jeux vidéo. Le service est défini comme « une transformation majeure dans la promotion et la découverte des jeux vidéo ».