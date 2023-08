C'est confirmé : Netflix se lance dans le cloud gaming

Les manières de jouer varieront d'un appareil à l'autre. Sur le Web, il suffira d'une souris et d'un clavier. Sur les téléviseurs, il faudra utiliser la manette disponible dans l'application Netflix sur Android, ou la fameuse manette virtuelle disponible dans l'App Store d'Apple. Le nombre de téléviseurs connectés et de boîtiers de streaming compatibles est également assez limité, mais l'essentiel est là, et en voici la liste :