Netflix veut passer tout son temps avec vous, voilà comment il va s'y prendre

Cette annonce vient par ailleurs plutôt à point nommé, alors qu'un important acteur de la scène cloud gaming a récemment annoncé la fermeture des rideaux, en la personne de Stadia. Interrogé quant au projet de créer sa propre manette pour le cloud gaming à la Netflix, Mike Verdu est resté discret. Il a toutefois affirmé que les titres du service fonctionneraient sans le secours de télécommandes.

Au-delà de l'ambition d'un tel projet, l'objectif de Netflix est on ne peut plus clair, comme le précise Mike Verdu lui-même : « Notre expansion vers le cloud gaming est vraiment pour nous une manière de toucher d'autres appareils permettant d'essayer Netflix. »

En attendant d'en savoir plus, et si la chose est encore loin d'être déployée (a priori pas avant quelques années), Netflix semble déjà remarquer les fruits de son travail : « Nous voyons des signes encourageants de gameplay pouvant mener à de plus hauts taux de rétention. » Vous reprendrez bien un peu de séries Netflix après une session sur son service de cloud gaming ?