Les jeux vidéo proposés par Netflix n'ont clairement pas la cote

Ça va mal pour Netflix en ce moment ! Le géant du streaming vidéo traverse une zone de turbulence après avoir perdu 1,3 million d'abonnés entre mai et fin juin. La firme américaine cherche donc un moyen de rebondir. Et cela passe par une augmentation des prix ou encore des restrictions liées au partage des comptes. On a clairement vu mieux pour retenir le spectateur… En parallèle, le service de SVoD cherche à diversifier ses activités en s'attaquant à l'industrie du jeu vidéo.