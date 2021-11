Netflix Jeux disponible sur iPhone et iPad, comment ça marche ?

Les cinq jeux de ce nouveau catalogue sont exclusifs et ont été créés pour Netflix. Nous avons testé Shooting Hoops, Teeter (Up) et Card Blast, de petits jeux parfaits pour attendre le bus, mais sans grand intérêt. Les Stranger Things: 1984 et Stranger Things 3: The Game sont des titres avec un peu plus de substance, mais pas sûr qu’un gamer invétéré soit convaincu.