Il y a du Cloud gaming sur Facebook, mais pas sous la forme d'un service

Tous les titres proposés par Facebook seront basés sur le modèle free-to-play, là encore pour s'adresser au plus grand nombre. « Nous ne promettons pas de 4K ni de 60 fps pour un abonnement de 6,99$ par mois. Nous n'essayons pas non plus de vous faire acheter du matériel comme une manette », rappelle Jason Rubin, Vice-président en charge du gaming pour le réseau social. Facebook préfère ainsi se concentrer sur l'engagement et espère capter le plus de temps possible l'utilisateur sur le réseau pour lui proposer ensuite de la publicité.

À l'avenir, Facebook ne s'interdit pas de proposer des expériences plus exigeantes comme l'explique Jason Rubin : « La plateforme va permettre aux 300 millions de joueurs que nous avons de continuer à jouer aux jeux qu'ils aiment, mais nous pensons qu'ils vont se diversifier et jouer aussi à des jeux plus complexes ». Un abonnement pourrait aussi être proposé si la plateforme trouve son public dans les prochains mois.

Les cinq titres rejoindront Facebook Gaming dès cette semaine aux États-Unis en bêta avant un déploiement plus général dans les prochains mois.