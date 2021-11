Netflix veut également déployer ses jeux sur l'App Store d'Apple

Après Star Wars : The Clone Wars et surtout Star Wars : The Bad Batch , je crois que je suis officiellement devenu fan de Star Wars ces dernières années. Et autant vous dire que la petite dernière, Star Wars : Visions, a conforté ce sentiment, introduit par Rogue One (non, je n'arrêterai jamais de citer gratuitement ce film, toujours le meilleur de la saga à mes yeux).