Xbox Cloud Gaming et le Remote Play débarquent dans l'app Xbox pour Windows 10

L'application permet également de profiter du Xbox Remote Play, qui offre la possibilité de jouer aux titres installés sur une Xbox Series X |S ou une Xbox One depuis son PC Windows 10 (connecté au réseau internet). Microsoft promet un Xbox Remote Play plus stable et compatible Full HD 1 080p et 60 fps. À noter que la fonction Remote Play ne nécessite pas d'abonnement Xbox Game Pass pour fonctionner.

« Avec ces nouvelles fonctionnalités, vous pouvez dorénavant jouer à vos titres console préférés sur une large gamme de PC, même si vous ne disposez pas des spécificités techniques nécessaires pour lancer certains jeux PC », explique Microsoft.