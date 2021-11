Netflix Jeux : que valent les titres du géant du streaming ?

Cependant, un bon concept ne suffit pas à créer un jeu mémorable. Dès le départ, les graphismes 8 bits de Stranger Things 1984 et ses effets sonores répétitifs dérangent. L’aspect rétro ne gêne en rien mais là où Stranger Things 3 devient un bel hommage, ST 1984 frôle la parodie. Tout paraît artificiel. À force de jouer la carte old school, Netflix Jeux tombe dans le piège de l’outrance. Un design graphique davantage soigné et une ambiance sonore plus discrète et moderne auraient été bienvenus.