Le jeu d'aventure fantastique Oxenfree ne sera finalement pas adapté en film... mais en série

Sean Krankel et Adam Hines, les co-créateurs du studio indépendant Night School Studio, se sont prêtés à l'exercice de l'interview avec Digital Trends. L'occasion notamment d'évoquer à nouveau un sujet dont on n'avait pas entendu parler depuis un moment : l'adaptation de leur jeu vidéo à succès de 2016, Oxenfree.

Aux environs de sa sortie, il avait été question d'une adaptation en film en partenariat avec Skybound et le créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman. Le projet n'aboutira finalement pas, à cause surtout des difficultés rencontrées par Skybound pour naviguer dans le complexe système cinématographique imposé par Hollywood.

Mais Krankel déclare ensuite : «Tout cela étant dit, la très bonne nouvelle est que le projet est maintenant en route avec un autre groupe et va très probablement avancer, mais sous la forme d'une série. Il n'y a pas grand-chose à annoncer pour le moment, mais nous avons commencé à travailler sur ça au milieu de l'année passée. C'est une adaptation du jeu, mais il y aurait un tout nouvel ensemble de variables impliquées. »

Il ajoute également : « Même avec notre second jeu, Afterparty, il y a des choses qui sont en train de se passer en coulisses. Mais c'est long et compliqué avec Hollywood. »