Le mythique jeu d'arcade NBA Jam va faire l'objet d'un documentaire !

« Notre documentaire sera plus qu'une histoire originale sur le jeu de sport le plus réussi de tous les temps. Il existe plusieurs sous-intrigues qui détaillent la manière dont le jeu est passé de l'arcade aux domiciles et comment cela a finalement conduit à la disparition de Midway », explique Sean Menard.



Cela fait plus de dix ans que la licence NBA Jam n'a pas connu de nouvel épisode vidéoludique, après l'opus (relativement confidentiel) sorti sur PS3, Xbox 360 et Wii en 2010.