Speedball / Speedball 2 Brutal Deluxe : bourre-pif et bille d'acier

Pour ne rien gâcher, Speedball 2 gagne nettement en nervosité et cela ne fait que s’accroître avec la montée en puissance de notre équipe qui grimpe, un à un, les échelons de la ligue. Plus rapide, mais aussi plus ouvert et plus précis que Speedball premier du nom, Brutal Deluxe est une merveille de gameplay sublimée par une réalisation – qui fera sourire aujourd’hui – où fourmillaient les détails, et dopée par une ambiance sonore absolument impeccable.