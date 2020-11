Art of Fighting : le jeu de baston le plus inventif des années 90 ?

«Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage d'Art of Fighting par rapport à celui, éternel, d'un Street Fighter II ? » me demanderez-vous peut-être. Et bien, il faut le reconnaître, pas grand chose. Certes, les protagonistes principaux du jeu sont toujours des indéboulonnables du casting de tous les King of Fighters de SNK. Mais en dehors de cela, plus grand monde ne considère le premier Art of Fighting comme une référence du genre et nos exclamations enthousiastes de gamins ne sont plus qu'un lointain souvenir. Mais n'empêche. N'empêche que Art of Fighting était un titre audacieux pour son époque, quand bien même plus grand monde ne s'en souvient aujourd'hui. Mais, moi, j'aurai toujours des étoiles dans les yeux en y jouant.