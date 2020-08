Final Fight, Battletoads, Double Dragon… Les meilleurs beat’em all des années 80/90 (Hors-série)

La liste du jour a pour objectif de mettre en lumière certains hits incontournables de l’époque, mais aussi des jeux un peu plus confidentiels. D’autres méritent cependant tout autant votre attention si vous êtes fan du genre. On citera pour l'exemple Knights of the Round, Legend, The King of Dragons, l’excellentissime Sunset Riders, Captain Commando, Guardian Heroes, sans oublier la saga Metal Slug, Bad Dudes vs Dragon Ninja, The Punisher…