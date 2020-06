Metal Slug doublement de retour en 2020

Évoqué en avril 2019, le retour de la franchise Metal Slug se confirme pour cette fin d'année… Et de deux manières différentes !

L'an dernier, au moment de présenter ses résultats financiers, la société SNK avait évoqué le retour de la célèbre franchise Metal Slug pour 2020. Il était alors question de deux épisodes, l'un sur plateformes mobiles et l'autre sur consoles de salon.

Aujourd'hui, Gematsu, nous en apprend un (tout petit) peu plus. D'un côté il est bel et bien question d'un opus mobile à destination des machines Android / iOS, pour le compte du géant chinois Tencent. Le projet serait déjà bien avancé - le développement serait bouclé à 80 % - et viserait la tranche d'âge des 10/20 ans.

De l'autre côté, SNK précise qu'un jeu plus classique pour la franchise Metal Slug est en cours de développement sur consoles de salon, mais n'annonce aucune machine précisément. Le jeu serait très similaire aux opus les plus mémorables et viserait plutôt la tranche des 30/40 ans, afin de faire vibrer leur fibre nostalgique sans doute.