Après 10 ans d'absence, « Olive et Tom » revient en jeu vidéo le 28 août

Hélas la plupart d'entre elles étaient, au mieux tout à fait quelconques, au pire carrément catastrophiques. On oubliera par exemple bien vite la dernière tentative en date - exception faite d'un jeu Android - Captain Tsubasa: New Kick-Off sur Nintendo DS…

En janvier dernier, Bandai Namco a décidé qu'il était plus que temps d'offrir à la fameuse franchise un jeu vidéo digne de sa popularité. Captain Tsubasa: Rise of New Champions a ainsi été dévoilé avec une sortie prévue sur PC, PlayStation 4 et Switch.

Développé par Tamsoft, le jeu ne devrait évidemment pas se mesurer aux géants du foot électronique constitués par le duo FIFA / PES. Non, Bandai Namco cherche ici bien plus à contenter les amateurs de « foot spectacle », les aficionados des coups spéciaux.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions est résolument arcade et devrait ravir les plus anciens d'entre nous, biberonnés à l'inénarrable Soccer Brawl sur NEO-GEO. En plus de proposer certaines des aptitudes des joueurs les plus célèbres du dessin animé, il est également question d'intégrer des cut-scenes lors des moments critiques.