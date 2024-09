Et force est d'admettre que si Sony alterne actuellement les excellentes surprises (Astro Bot) et les mauvaises passes (Concord, le prix de la PS5 Pro…), avec sa gamme « PlayStation 30th Anniversary Collection », le groupe nippon a (re)mis tout le monde d'accord, en touchant notamment en plein cœur les fans les plus nostalgiques, ceux qui ont grandi avec Ridge Racer, Final Fantasy VII, Crash Bandicoot, CoolBoarders, Gran Turismo, WipEout, Metal Gear Solid…