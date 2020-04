Un nouveau jeu vidéo Tintin annoncé pour PC et consoles par Microids

Tintin bientôt de retour en jeu vidéo

Source : Microids

Le dernier jeu Tintin,, date de 2011.Malgré son important succès en BD (250 millions d'exemplaires vendus, tout de même), Tintin n'aura été adapté « que » cinq fois sous la forme de jeux vidéo. Toutefois, une sixième adaptation va prochainement voir le jour par le biais de l'éditeur Microids. Ce dernier, qui fête aujourd'hui ses 35 ans, est coutumier des jeux basés sur l'univers de BD, commeou encorePeu de détails sont pour le moment connus concernant ce titre attendu sur PC et consoles, si ce n'est qu'il s'agira d'un jeu « d'aventure-action ». Tintin et Milou seront bien entendu de la partie, de même que d'autres personnages de la bande-dessinée, à commencer par le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou encore les Dupont et Dupond.Au sujet de ce partenariat entre Moulinsard et Microids, le P.-D.G. de cette dernière, Stéphane Longeard, déclare notamment : «».Pour le nom du jeu, les visuels ou encore une date de sortie, il faudra cependant patienter.