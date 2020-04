Prisme7, le jeu vidéo du Centre Pompidou, sortira gratuitement le 24 avril

© Centre Pompidou

Lire aussi :

Des musées parisiens offrent un accès numérique gratuit à 150 000 œuvres



Prisme7 : un jeu de plateformes à visée éducative

Source : communiqué de presse

Une sortie au musée, ça vous tente ? Alors que les mesures de confinement à domicile se poursuivent, l'arrivée d'un jeu vidéo nous proposant une immersion dans l'art moderne et contemporain est rafraîchissante.Accessible dès 12 ans, et destiné avant tout aux adolescents et jeunes adultes désireux de mieux appréhender l'art contemporain,donne à voir quantité d'œuvres exposées au célèbre musée parisien.Le joueur pourra notamment interagir avecde Xavier Veilhan,de Piet Mondrian, ou encore évidemment les fameux « tuyaux » imaginés par Renzo Piano et Richard Rogers, qui font que l'architecture du Centre Pompidou est reconnaissable entre mille.Au total, ce sont 40 œuvres effectivement exposées à Pompidou que les joueurs pourront croiser sur leur chemin. Avec leur avatar — une boule luminescente —, ils parcourront sept univers distincts, dans lesquels ils devront amasser des orbes et interagir avec les œuvres alentour afin d'en percer les secrets.