Le Centre Pompidou se lance dans le jeu vidéo avec Prisme 7

Explorer les œuvres du centre Pompidou dans un jeu vidéo

Parler d'art, autrement

Source : Centre Pompidou

Encore largement déprécié comme étant un simple divertissement, le jeu vidéo trouve ainsi un écho artistique bienvenu de la part de l'un des musées les plus importants au monde.Développé par l'universitaire et non moins game designer Olivier Mauco,se présente comme un jeu de plateformes «», dont la visée principale est d'aider les joueurs à «», peut-on lire dans le communiqué publié par le centre Pompidou.D'apparence assez simpliste — du moins dans ce très court— le jeu consiste à guider une nuée lumineuse de l'extrémité de sa souris pour amasser un maximum de sphères rouges. Mais les plus alertes auront remarqué que ce sont ici les tuyaux du célèbre musée, imaginés par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers, qui servent de toile de fond au jeu de plateforme.», interroge Olivier Mauco. «».Abdel Bounane, Directeur créatif sur, abonde. «».sera d'abord jouable en exclusivité lors de la Paris Games Week qui se tiendra à Paris du 30 octobre au 3 novembre prochain. Il sera ensuite disponible sur smartphones, PC et Mac en février 2020.