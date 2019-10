Jeux vidéo : 37 millions de joueurs en France, et une moyenne d'âge de 40 ans

Les habitudes des gamers français

Le mobile en tête !

Source : SELL

Une étude réalisée sur Internet du 2 au 27 septembre 2019, auprès d'un échantillon de 4 049 internautes de 10 ans et plus.La dernière étude «», mise en ligne par le SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs), permet ainsi de découvrir que la France compte plus de 37 millions de gamers.L'âge moyen ne cesse d'augmenter au fil des études et atteint 40 ans cette année, avec un équilibre joueuses / joueurs presque parfait (48 % de femmes et 52 % d'hommes).Evidemment, ce sont les jeunes qui restent les plus férus de jeux vidéo, puisque 96 % des 10-17 ans jouent aux jeux vidéo.Côté supports, c'est le smartphone qui est le plus prisé : 53 % des sondés jouent à des jeux sur mobile et leur âge moyen est de 38 ans. Viennent ensuite le PC (50 %), la console de jeux vidéo (46 %) et la tablette tactile (31 %). En moyenne, le profil type du joueur français utilise 2,2 supports dans sa pratique gaming.En ce qui concerne les genres favoris, c'est, sans surprise donc, le jeu mobile qui arrive en tête, suivi du jeu de rôle et d'aventure, puis de la plateforme. 71 % des parents se disent attentifs à la pratique de jeux vidéo de leurs enfants, et 17 % restent à côté de l'enfant lorsqu'il joue. Ils sont un peu plus de 50 % à décider des jeux vidéo auxquels les enfants peuvent jouer.De son côté, le jeu en ligne gagne du terrain avec plus d'un tiers des joueurs adeptes des sessions connectées et même trois sur cinq chez les plus jeunes. Un enfant sur deux joue tous les jours, tandis qu'un adulte sur trois confirme s'adonner à sa passion de manière quotidienne.Enfin, contrairement à ce que certains pourraient penser, l'étude tend à démontrer que près d'un adulte sur deux considère que le jeu vidéo a des impacts positifs sur le développement de l'enfant. Dans l'ensemble, les Français sont même 60 % à le considérer comme une activité positive. L'étude complète est à retrouver dans le lien source, ci-dessous.