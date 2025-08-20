Enfin, et cela n’est pas un détail, JBL met largement en avant la nouvelle version de son application JBL QuantumENGINE. Celle-ci permet notamment de simuler un son 3D à partir d’une simple source stéréo (ou d’un mixage multicanal), le tout avec un suivi des mouvements de tête. Le logiciel dispose également de nombreux réglages, comme la gestion des lumières, l’ajustement du microphone (, retour sonore, réduction de bruit, etc…), ou encore les égaliseurs personnalisables.