Rentré assez récemment dans le segment du casque gaming via sa gamme Quantum, JBL devient chaque fois plus ambitieux. Cette division couvre à ce titre des produits abordables, mais également des créations haut de gamme. À l’occasion de la Gamescom 2025, la marque vient de dévoiler trois modèles : le Quantum 950, le Quantum 650, et le Quantum 250.

L'info en 3 points
  • JBL dévoile à la Gamescom 2025 trois casques Quantum (950, 650, 250) reprenant un design unifié et nouveaux transducteurs 50 mm.
  • Le Quantum 950 haut de gamme offre ANC, Bluetooth 5.3, station d'accueil émetteur/recharge et batteries amovibles (25 h), tarif 349,99 €.
  • Le Quantum 650 retire l’ANC et le suivi tête pour baisser le prix à 149,99 €, tandis que le Quantum 250 filaire simple coûte 59,99 €.

Si les trois produits sont classés dans des gammes de prix distinctes, ils profitent de quelques caractéristiques communes, comme un design relativement unifié. JBL en profite pour retravailler nettement les arceaux, à présent associés à un repose-tête mailé, et pour placer un nouveau transducteur de 50 mm, avec membrane revêtue de carbone, ainsi qu’un nouveau microphone.

Quantum 950 : un haut de gamme bourré de technologie

Reprenant le flambeau du modèle 910, le nouveau Quantum 950 est un casque de gaming de conception robuste, avec une structure partiellement en métal.

L’appareil regroupe à peu près tout ce qui existe en matière de connectivité, puisqu’intègre une transmission sans-fil basse latence, mais également une puce Bluetooth 5.3, et une entrée filaire. Afin de se couper au maximum de l’environnement extérieur, ce Quantum 950 reprend l’un des points forts de son prédécesseur, à savoir une technologie de réduction de bruit active.

Le Quantum 950 à l'occasion de la Gamescom. © Guillaume Fourcadier pour Clubic
Le Quantum 950 à l'occasion de la Gamescom. © Guillaume Fourcadier pour Clubic

Ce n’est pas tout, puisque la marque utilise pour la première fois une station d’accueil. Celle-ci affiche un double usage : émetteur pour le casque, et système de recharge pour la batterie. En effet, le Quantum 950 utilise un principe de batteries amovibles (2 batteries livrées), permettant de basculer rapidement de l’une à l’autre. Chaque batterie offre en l’occurrence une autonomie de 25 h.

Côté microphone, rien d’incroyable, mais une légère optimisation apparaît donc. Le casque profite d’un modèle détachable, avec capsule de 6 mm, contre 4 mm auparavant.

© JBL

Enfin, et cela n’est pas un détail, JBL met largement en avant la nouvelle version de son application JBL QuantumENGINE. Celle-ci permet notamment de simuler un son 3D à partir d’une simple source stéréo (ou d’un mixage multicanal), le tout avec un suivi des mouvements de tête. Le logiciel dispose également de nombreux réglages, comme la gestion des lumières, l’ajustement du microphone (, retour sonore, réduction de bruit, etc…), ou encore les égaliseurs personnalisables.

JBL a fait étalage de pas mal de nouveaux produits à Cologne. © Guillaume Fourcadier pour Clubic

Enfin, le modèle a évidemment le droit à un ensemble de leds RGB programmables, ici présentes sur la base, afin de conserver un ADN gaming. Le casque JBL Quantum 950 sera disponible prochainement, pour un tarif de 349,99 euros.

Quantum 650 : la version allégée

Pas forcément moins technique, le Quantum 650 reprend les bases du 950 (batteries interchangeables, même microphone, transducteur, puce Bluetooth 5.3), mais abandonne la structure en métal pour du polymère plus standard, tout en disant adieu à l’ANC, au système de leds, ainsi qu’au suivi des mouvements de la tête lors de l’utilisation du son spatial.

Le JBL Quantum 650. © Guillaume Fourcadier pour Clubic

Forcément, l’abandon de ces fonctions permet de nettement alléger le tarif, qui sera de 149,99 euros. Peut-être le casque le plus intéressant en matière de rapport performances/prix.

Le Quantum 650 sera sans doute le casque le plus intéressant de la gamme de par son rapport qualité/prix. © Guillaume Fourcadier pour Clubic

Quantum 250 : la simplicité, à prix plancher

Beaucoup moins ambitieux, le Quantum 250 s’adresse quant à lui aux joueurs possédant un budget serré. Ici, pas de connexion sans-fil, tout se fait via l’entrée jack 3,5 mm. Reste que le casque conserve le système de son 3D (sans tracking), les haut-parleurs de 50 mm revêtus de carbone, ainsi qu’un microphone détachable de 6 mm.

Voici le petit dernier, le Quantum 250. © Guillaume Fourcadier pour Clubic

Ce quantum 250, sorte de remplaçant du Quantum 100, sera disponible pour 59,99 euros. 

