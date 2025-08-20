Rentré assez récemment dans le segment du casque gaming via sa gamme Quantum, JBL devient chaque fois plus ambitieux. Cette division couvre à ce titre des produits abordables, mais également des créations haut de gamme. À l’occasion de la Gamescom 2025, la marque vient de dévoiler trois modèles : le Quantum 950, le Quantum 650, et le Quantum 250.
Si les trois produits sont classés dans des gammes de prix distinctes, ils profitent de quelques caractéristiques communes, comme un design relativement unifié. JBL en profite pour retravailler nettement les arceaux, à présent associés à un repose-tête mailé, et pour placer un nouveau transducteur de 50 mm, avec membrane revêtue de carbone, ainsi qu’un nouveau microphone.
Quantum 950 : un haut de gamme bourré de technologie
Reprenant le flambeau du modèle 910, le nouveau Quantum 950 est un casque de gaming de conception robuste, avec une structure partiellement en métal.
L’appareil regroupe à peu près tout ce qui existe en matière de connectivité, puisqu’intègre une transmission sans-fil basse latence, mais également une puce Bluetooth 5.3, et une entrée filaire. Afin de se couper au maximum de l’environnement extérieur, ce Quantum 950 reprend l’un des points forts de son prédécesseur, à savoir une technologie de réduction de bruit active.
Ce n’est pas tout, puisque la marque utilise pour la première fois une station d’accueil. Celle-ci affiche un double usage : émetteur pour le casque, et système de recharge pour la batterie. En effet, le Quantum 950 utilise un principe de batteries amovibles (2 batteries livrées), permettant de basculer rapidement de l’une à l’autre. Chaque batterie offre en l’occurrence une autonomie de 25 h.
Côté microphone, rien d’incroyable, mais une légère optimisation apparaît donc. Le casque profite d’un modèle détachable, avec capsule de 6 mm, contre 4 mm auparavant.
Enfin, et cela n’est pas un détail, JBL met largement en avant la nouvelle version de son application JBL QuantumENGINE. Celle-ci permet notamment de simuler un son 3D à partir d’une simple source stéréo (ou d’un mixage multicanal), le tout avec un suivi des mouvements de tête. Le logiciel dispose également de nombreux réglages, comme la gestion des lumières, l’ajustement du microphone (, retour sonore, réduction de bruit, etc…), ou encore les égaliseurs personnalisables.
Enfin, le modèle a évidemment le droit à un ensemble de leds RGB programmables, ici présentes sur la base, afin de conserver un ADN gaming. Le casque JBL Quantum 950 sera disponible prochainement, pour un tarif de 349,99 euros.
Quantum 650 : la version allégée
Pas forcément moins technique, le Quantum 650 reprend les bases du 950 (batteries interchangeables, même microphone, transducteur, puce Bluetooth 5.3), mais abandonne la structure en métal pour du polymère plus standard, tout en disant adieu à l’ANC, au système de leds, ainsi qu’au suivi des mouvements de la tête lors de l’utilisation du son spatial.
Forcément, l’abandon de ces fonctions permet de nettement alléger le tarif, qui sera de 149,99 euros. Peut-être le casque le plus intéressant en matière de rapport performances/prix.
Quantum 250 : la simplicité, à prix plancher
Beaucoup moins ambitieux, le Quantum 250 s’adresse quant à lui aux joueurs possédant un budget serré. Ici, pas de connexion sans-fil, tout se fait via l’entrée jack 3,5 mm. Reste que le casque conserve le système de son 3D (sans tracking), les haut-parleurs de 50 mm revêtus de carbone, ainsi qu’un microphone détachable de 6 mm.
Ce quantum 250, sorte de remplaçant du Quantum 100, sera disponible pour 59,99 euros.