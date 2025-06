Portés par un même design et une même base technique, les Bar 1000MK2 et Bar 800MK2 profitent respectivement d’une architecture 7.1.4 et 7.1. Les deux disposent de satellites détachables et d’un caisson avec transducteur de 25 cm, mais la Bar 1000MK2 se distingue par la présence de 4 haut-parleurs Atmos. Pour le reste, JBL conserve les technologies utilisées sur son vaisseau amiral, comme le Multibeam 3.0, le SmartDetails et le PuceVoice 2.0.