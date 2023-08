IFA 2023 : Google et Alexa main dans la main pour une seule gamme d'enceintes très prometteuse signée JBL

Ce dernier exemple est un peu à part, dans la mesure où il ne concerne que le plus gros des trois modèles, l'Authentics 500. Celle-ci est donc en mesure de profiter des orchestrations Dolby Atmos, mais pas les Authentics 200 et 300. En revanche, les trois modèles profitent des deux assistants en simultané et de l'option multiroom pour jouer la même musique dans plusieurs pièces de la maison, sur plusieurs appareils.

JBL met aussi l'accent sur la connexion Wi-Fi, qui vient en plus de l'inévitable Bluetooth pour apporter plus simplement la haute définition et profiter des options AirPlay, Alexa Multi-Room Music, Spotify Connect ou Chromecast built-in. Mieux, JBL propose aussi la connectivité Ethernet et semble avoir pensé à tout en intégrant une prise USB-C et une entrée auxiliaire au format jack 3,5 millimètres.