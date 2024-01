CES 2024 : JBL annonce trois nouvelles enceintes portables compatibles Auracast

Pour faire simple, la technologie Auracast permet de partager l'audio en "broadcast" ; entendez par là qu'il est possible de partager la même source audio sur plusieurs enceintes en même temps, tant que chacune d'elles est compatible avec cette technologie.

C'est le cas des trois nouvelles enceintes portables Bluetooth de chez JBL, à savoir la Xtreme 4 dont nous parlions juste au-dessus, mais aussi des Clip 5 et Go 4. La première d'elles est l'évolution logique de la gamme Clip, mais propose un mousqueton retravaillé avec une ouverture plus grande. Le haut parleur de cette enceinte a lui aussi été amélioré avec un son annoncé comme plus homogène et des basses constantes à volume élevé ; le tout est utilisable durant 12 heures en une seule charge.

Pour la Go 4, annoncée comme la plus petite de chez JBL, elle a été conçue pour être emportée partout grâce à son format et sa sangle plus large et plus durable que sa grande soeur. Forcément, qui dit petit format dit petite autonomie, puisque ce modèle ne propose qu'une autonomie de 7 heures.